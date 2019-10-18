هاجمت الفنانة إليسا، وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، تعقيبا على الكلمة التي ألقاها في المؤتمر الصحفي الذي عقده منذ قليل، في بيروت.

وغردت إليسا عبر حسابها الشخصي على "تويتر"، قائلة: "مش مصدقة ولا كلمة من يللي عم بسمعو، عيب بقا الاستخفاف بعقل المواطن اللبناني.. استحي بقا".

وسقط 40 مصابا من قوى الأمن الداخلي نتيجة اعتداءات من جانب المتظاهرين، حسب ما جاء في بيان أمني لبناني.

وكان أعلنت "سكاي نيوز"، صباح اليوم، أنه سيتم تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات اللبنانية وإغلاق المصارف اليوم الجمعة بسبب التظاهرات.

وشهدت بيروت أمس، احتجاجات على تردي الأوضاع المعيشية، امتدت إلى مدن لبنانية أخرى، فيما واجه مرافقو أحد الوزراء المتظاهرين بإطلاق النار في الهواء لإبعادهم عن الموكب.