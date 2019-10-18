أكد وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، وجود الإمكانية لإنقاذ الأوضاع المالية والاقتصادية في لبنان، محذرا من البديل عن الحكومة الحالية قد يكون الفوضى التي تؤدي إلى الفتنة والتخريب وانهيار الدولة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير باسيل، تعقيبا على المظاهرات الاحتجاجية الواسعة التي يشهدها لبنان، وذلك بوصفه رئيس تكتل "لبنان القوي"، والذي يعد أكبر تكتل وزاري في الحكومة ونيابي في البرلمان، عقب اجتماع عقده مع الرئيس اللبناني ميشال عون بقصر بعبدا الجمهوري، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الاوسط".

وقال باسيل، اليوم، إن على الحكومة عدم فرض أي ضرائب جديدة، وأن تعمل على وقف الفساد وتنفيذ إصلاحات طال تأجيلها، محذرا من أن الاحتجاجات الحاشدة قد تؤدي إلى فتنة.

وأشار وزير الخارجية اللبناني، إلى أن المظاهرات التي يشهدها لبنان هي نتيجة تراكم أخطاء، وهي تصب لمصلحة مطالب الشعب، ولصالح لبنان، في حال تم تدارك الموقف، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وتظاهر آلاف اللبنانيين، اليوم الجمعة لليوم الثاني على التوالي، وقطعوا طرقاً رئيسية في مختلف المناطق، في تحرك موحد لرفع الصوت ضد الحكومة وقرارات فرض ضرائب جديدة عليهم في بلد يشهد أساساً أزمة اقتصادية خانقة.

واندلعت المظاهرات غير المسبوقة منذ سنوات، أمس الخميس بعد إقرار الحكومة ضريبة على الاتصالات عبر تطبيقات الإنترنت.

ورغم سحب الحكومة قرارها على وقع غضب الشارع، لم تتوقف حركة الاحتجاجات ضد كافة مكونات الطبقة السياسية الممثلة في حكومة الرئيس سعد الحريري، وعلت مطالب الشارع باستقالتها، في حراك جامع لم يستثن حزباً أو طائفة أو زعيماً، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".