أزاحت شركة "فولفو" المصنع السويدي للسيارات الفارهة، الستار عن "XC40 ريشارج" أولى سيارتها التي تعمل بالكهرباء بشكل كامل، كما أنها تعمل بنظام الدفع الرباعي للعجلات.

جرى الكشف عن السيارة الكهربائية الجديدة كليًا "XC40 ريشارج" خلال فاعليات معرض "لوس أنجلوس"، الذي أقيم نهاية الأسبوع الماضي، وخلال السطور التالية، رصد لأهم مواصفات السيارة الجديدة.

- تعمل السيارة بمحركين كهربائيين، يعمل الأول على دفع العجلات الأمامية، والثاني خاص بعملية دفع العجلات الخلفية، ومعًا يولدان قوة 408 حصان، وعزم دوران 660 نيوتن.متر.

- توجد بالسيارة الجديدة حزم بطاريات سيارة الدفع الرباعي الكهربائية تحت الأرض، بينما يمكن استخدام المساحة الموجودة أسفل الغطاء كمنطقة تخزين.

- يمكن للسيارة قطع مسافة 400 كم خلال مدة الشحنة الواحدة.

- اهتم مصنعي السيارة بوسائل الأمان والسلامة، حيث تعد السيارة واحدة من بين أكثر السيارات أمانًا من قبل الشركة.

- يمكن شحن بطارية السيارة حتى الـ80% خلال 40 دقيقة عند استخدام شاحن سريع.

- تحتوي السيارة على مجموعة من تقنيات مساعدة السائق، التي تعتمد على الكاميرات وأجهزة استشعار الرادار والسونار للمساعدة على تجنب الحوادث، بالإضافة إلى نظام تحكم بشاشة لمس للترفيه.