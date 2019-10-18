أصيب أكثر من 50 فلسطينيا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، 17 منهم بالرصاص الحي، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم، خلال مهاجمة قوات الاحتلال المسيرات الأسبوعية السلمية، خلال الجمعة الـ 79 لـ مسيرات العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة والتي حملت عنوان "لا للتطبيع".

وأطلق جنود الاحتلال المتمركزين في الأبراج العسكرية، وخلف السواتر الترابية على امتداد السياج الشرقي أطلقوا الرصاص الحي، والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب المواطنين، الذين توافدوا إلى مناطق التجمعات الخمس التي تقام عندها الفعاليات، ما أدى إلى إصابة 17 مواطنا بالرصاص الحي، وأكثر من 33 آخرين بالرصاص المطاطي، إضافة إلى عشرات حالات الاختناق، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الفلسطينية "وفا".