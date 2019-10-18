وسط مشاركة كبيرة من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، نظمت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة ماراثون رياضى للدراجات، صباح اليوم، فى مدينة 6 أكتوبر، وذلك تحت رعاية وزير التعليم العالى ووزير الشباب والرياضة وخالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا والدكتور محمد العزازى رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

وأطلق وزير الشباب والرياضة إشارة بدء الماراثون بمشاركته والدكتور عمرو الحداد نائب وزير التعليم العالى من مقر جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا مرورا بشوارع مدينة 6 أكتوبر وسط مشاركة كبيرة من طﻻب 13 كلية بالجامعة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة وعمرو الليثى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وقاد الماراثون الرياضى كل من وزير الشباب والرياضة والدكتور محمد عزازى رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وسط فرحة عارمة من الطلاب، بخاصة أن هذا الماراثون الرياضى يعد الأكبر للجامعة والأول من نوعه بمشاركة طلاب الكليات المختلفة وأعضاء هيئة التدريس، والذى يأتى تنفيذا لمبادرة القيادة السياسية للاهتمام بالرياضة فى مصر عامة، والجامعات خاصة، من خلال التشجيع على ممارسة ركوب الدراجات فى الجامعات المصرية والحياة العامة.

وأشاد وزير الشباب والرياضة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بما تقدمه على المستوى العلمى والرياضي، مؤكدا أن تنظيم ماراثون رياضي للدراجات فى الجامعة يحقق أحد أهم أهداف الدولة فى مجالة الرياضة والصحة، عبر تشجيع الطلاب والشباب على ممارسة الرياضة، ولذلك نؤكد دائما على أهمية تلك الفاعليات وماراثون الدراجات يمثل أهمية كبيرة للشباب بما يعود على كل منهم بشكل إيجابي لتحفيزهم على ممارسة الرياضة، التى يدعمها دائما ويؤكد عليها بشكل مستمر الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار وزير الشباب والرياضة أنه يحرص على تفعيل وتشجيع ممارسة رياضة الدراجات فى الحياة بشكل عامة والجامعة المصرية بشكل خاص، وأن هناك خطة لتحقيق ذلك فى الفترة المقبلة، مؤكدا أن الوزارة تعمل على أن تكون ممارسة الرياضة بشكل عام والدراجات بشكل خاص أسلوب حياة للمصريين وليس تقليدا لأحد فى الخارج.

وصرح الدكتور محمد العزازى، أن هذا الماراثون يقام فى إطار الأنشطة الطلابية التى تنظمها الجامعة تحت رعاية خالد الطوخى رئيس مجلس الأمناء للتأكيد على الدور المجتمعى الذى تحرص عليه الجامعة، حيث يشارك فى الماراثون مجموعة من طلاب الجامعة يمثلون 13 كلية، إلى جانب نخبة من أعضاء هيئة التدريس ووكلاء الكليات ونجوم الفن والرياضة ليتحول الماراثون إلى مارثون رياضى فنى شامل.

واضاف العزازى أن الهدف الرئيسي للماراثون هو توعية طلاب الجامعة بأهمية ممارسة الرياضة بشكل عامة،والتركيز على رسالة امتلاك كل شاب وطالب وطالبة دراجة رياضية للتخفيف من حدة التلوث البيئى وتكوين جسم رياضى صحى.

وأكد رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا أن الجامعة تمتلك فريقا رياضيا من الطالبات حقق بطوﻻت عديدة فى مسابقات رياضية مختلفة، مضيفا أن الجامعة ستحرص على تنظيم هذا الماراثون الرياضى مرتين سنويا لتشجيع الطلاب على الرياضة.

وأكد الدكتور محمد العزازى أن دول أوروبا تعتمد بشكل كبير على الدراجات بدل السيارات، وهذه ثقافة نحرص على نشرها بين الطلاب فى الجامعة، لتكوين وتشكيل جيل رياضى من الطلاب والطالبات.

ومن جانبه، قال الإعلامي عمرو الليثى، أن الجامعة حريصة على ممارسة طلابها للرياضة جنبا إلى جنب مع العلم ولذلك قررت اﻻستمرار فى تنظيم الأحداث الرياضية ومنها الماراثون الذى أطلقه وزير الشباب والرياضة، مؤكدا أنه تم عمل استبيان للطﻻب الراغبين فى المشاركة، ولقي المارثون إقبالا كبيرا من الطلاب والطالبات.

ومن جانبهم، أشاد طلاب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بالماراثون الرياضى الذى نظمته الجامعة لهم، مؤكدين أنهم حرصوا على المشاركة بهدف ممارسة الرياضة، لأنها تشكل وتكون جسدا صحيا سليما.