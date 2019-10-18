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كندة علوش تهاجم متابعيها: "إذا دعيت لبلد عربي قولوا آمين بدون توجيه"

كندة علوش تهاجم متابعيها: "إذا دعيت لبلد عربي قولوا آمين بدون توجيه"

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تشكيل هيئة مكتب "الأطباء": "الطاهر" أمينا عاما.. و"الشافعي" وكيلا

محافظ قنا يتفقد أعمال التطوير بمحيط مسجد سيدي عبدالرحيم القنائي

محافظ قنا يتفقد أعمال التطوير بمحيط مسجد سيدي عبدالرحيم القنائي

"الزراعة": حملات على مراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية

"الزراعة": حملات على مراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية

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