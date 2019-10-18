رئيس الطائفة الإنجيلية يستقبل وفدًا أمريكيًّا إنجيليًّا رفيع المستوى

استقبل الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيليَّة بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، اليوم الجمعة، بمقر الهيئة الإنجيلية، وفدًا أمريكيًّا إنجيليًّا رفيع المستوى، يمثلون قيادات كنائس إنجيلية أمريكية، وبعض قيادات المجتمع المدني الأمريكي، وعلى رأسهم الدكتور القس مايكل يوسف، مؤسس هيئة "leading the way" ومالك قناة الملكوت.

وقال رئيس الإنجيلية إن الزيارة تأتي في إطار الزيارات المهمة التي نعتز بها، ونحاول من خلالها بناء الجسور وتقديم رؤية صحيحة لما يحدث في مصر، وفهم التطورات التي تحدث داخل المجتمع الأمريكي.

وأضاف زكي "أصبحت هناك ضرورة لتصحيح العديد من المفاهيم الخاطئة حول طبيعة الواقع الديني المصري والأمريكي لدى الطرفين، لا سيما عقب انتشار الشائعات واستغلالها في وسائل التواصل الاجتماعي".

وأكد "أن مثل هذه اللقاءات الودية التي تعقد مع عدد من القيادات الإنجيلية المصرية والأمريكية، تساهم في توضيح الصورة من أجل مستقبل الاستقرار والسلام المجتمعي".

حضر اللقاء قيادات سنودس النيل الإنجيلي، ورؤساء المذاهب الإنجيلية، وأعضاء المجلس الملي الإنجيلي العام، وقيادات الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية.