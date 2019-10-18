تكرم مؤسسة الحلم الإفريقي 2063، غدا السبت، العالم المصري الدكتور فاروق الباز بعد إطلاق اسمه على كويكب من قبل وكالة ناسا للفضاء، لجهوده وما قدمه في مجال علوم الفضاء.

ويحضر حفل التكريم أكثر من 10 سفراء للدول الإفريقية في مصر، وحضور كبير من نقابة العلميين أحد المشاركين في التكريم، وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين المهتمين بالاستثمار في إفريقيا.

وأكدت سالي عاطف رئيس مؤسسة الحلم الإفريقي 2063، أنه سيتم فتح نقاش واسع بين الدكتور فاروق الباز والسفراء ونقابة العلميين ورجال الأعمال حول ملفات التعليم والتكنولوجيا والاستثمار في القارة السمراء، بصفته أيضا رئيس المجلس الاسستشاري لمؤسسة الحلم الإفريقي 2063.

وأشارت إلى أن المؤسسة تعمل على دعم ملفات التعليم والتكنولوجيا والاستثمار في القارة السمراء، لما لها من أهمية في دعم مسيرة التنمية والاستثمار، موضحة أن الدكتور فاروق الباز سيطرح رؤيته حول هذه الملفات وكيفية مواجهة أزماتها.