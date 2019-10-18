واصل رئيس الحكومة المكلف، المستشار الفيدرالي الجديد، في النمسا سباستيان كورتس، اليوم، مشاوراته الحزبية لتشكيل الائتلاف الحكومي الجديد، وقالت مصادر حزبية في فيينا إن كورتس أجرى محادثات استشكافية مع حزب "نيوس"، ومن المقرر استكمال المشاورات الحزبية الأسبوع المقبل وستشمل أيضا حزب الخضر، فيما أوضحت رئيس حزب نيوس بيت مينل ريزينجر عقب الاجتماع، أن المحادثات جاءت مكثفة ومفتوحة وتتسم بالثقة والجدية.

وكانت المشاورات الحكومية قد بدأت الأسبوع الماضي واستمرت على مدى يومين خلال الأسبوع الجاري وتعتبر الأوساط السياسية أن حزب الحرية خرج من حسابات تشكيل الحكومة الجديدة بينما لا يزال الحزب الاشتراكي يطمح في مزيد المحادثات لتقريب وجهات النظر، فيما أعرب رئيس حزب الخضر فيرنر كوجلر، عن سروره بإيجابية المحادثات مع حزب الشعب فضلاً عن تقارب المناهج وإمكانية التوافق على خطة عمل الائتلاف الحكومي.

وفي سياق آخر، غادر فيينا مساء اليوم، الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين متوجها إلى العاصمة اليابانية طوكيو في زيارة خاصة تستغرق 4 أيام، وأشارت مصادر في قصر هوفبورج الرئاسي، إلى أن الرئيس النمساوي يقوم بهذه الزيارة تلبية لدعوة من إمبراطور اليابان ناروهيتو، وقالت إن هذه الرحلة الخاصة تجيء في إطار علاقات الصداقة الوطيدة بين النمسا واليابان.