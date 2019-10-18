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والدة تلميذة كفر الشيخ المحبوسة: "اللي حصل لبنتي إهمال ومش هسيب حقها"

والدة تلميذة كفر الشيخ المحبوسة: "اللي حصل لبنتي إهمال ومش هسيب حقها"

جمارك الطرود البريدية تحبط محاولة تهريب كمية من مخدر الآيس

جمارك الطرود البريدية تحبط محاولة تهريب كمية من مخدر الآيس

والد تلميذة كفر الشيخ المحبوسة: "بكيت من منظر بنتي ومش هتنازل عن حقها"

والد تلميذة كفر الشيخ المحبوسة: "بكيت من منظر بنتي ومش هتنازل عن حقها"

قارن قبل الشراء: "فيات تيبو" و"هيونداي إلنترا HD"

قارن قبل الشراء: "فيات تيبو" و"هيونداي إلنترا HD"

لجنة من تعليم كفر الشيخ تنتقل لمنزل التلميذة "المحبوسة" 

لجنة من تعليم كفر الشيخ تنتقل لمنزل التلميذة "المحبوسة" 

 العوامل التي تؤدي إلى تهالك بطارية السيارة وكيفية علاجها 

 العوامل التي تؤدي إلى تهالك بطارية السيارة وكيفية علاجها 

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تلميذة كفر الشيخ المحبوسة تروي لحظات الرعب: كنت خايفة محدش يسمعني وأموت

توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. مائل للحرارة بالقاهرة وأمطار الاثنين

توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. مائل للحرارة بالقاهرة وأمطار الاثنين

أيقونتان للبابا "كيرلس" و"مارمينا".. ما تبقى من كنيسة المنصورة

أيقونتان للبابا "كيرلس" و"مارمينا".. ما تبقى من كنيسة المنصورة

أبرزها ضرائب على السجائر وتسريح العاملين.. الحكومة تنفي 12 شائعة

أبرزها ضرائب على السجائر وتسريح العاملين.. الحكومة تنفي 12 شائعة

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"رسوم على الواتساب ودعوات للإضراب".. القصة الكاملة لمظاهرات لبنان

"رسوم على الواتساب ودعوات للإضراب".. القصة الكاملة لمظاهرات لبنان

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