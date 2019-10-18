تراجعت أسعار حديد التسليح، للمرة الرابعة خلال أسبوعين، حيث أعلنت مجموعة بشاى للصلب خفض سعر الطن 500 جنيه، بدءاً من اليوم، ليباع بـ10300، بدلاً من 10800 جنيه، فيما يباع حديد عز بـ11200 جنيه. وأخطرت «بشاى»، التى تسعى لتنشيط مبيعاتها نتيجة المخزون الراكد، أمس، عن طريق رسائل نصية قصيرة sms، التجار ووكلاء الحديد بالأسعار الجديدة.

وقال أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، لـ«الوطن»، إن عدداً كبيراً من شركات حديد التسليح خفّضت أسعارها عدة مرات، نتيجة زيادة المخزون، ووجود منافسة سعرية بين الشركات المتكاملة وشركات حديد الدرفلة.

وأضاف «الزينى» أن «بشاى» أرسلت عدة رسائل لتأمين النزول المتكرر لحديد التسليح للوكلاء والتجار، لتنشيط المبيعات وعدم تحملهم خسائر مالية نتيجة الانخفاض المتواصل فى الأسعار.

"الضو": طلب الأفراد على شراء الحديد تراجع بشكل كبير مع وجود فائض فى إنتاج "البليت"

من جانبه، أوضح رفيق الضو، العضو المنتدب لشركة حديد تسليح السويس للصلب، لـ«الوطن»، أنَّ طلب الأفراد على شراء الحديد تراجع بشكل كبير مع وجود فائض كبير فى إنتاج البليت. وأوضح أنَّ انخفاض الطلب بالسوق تسبب فى اشتعال المنافسة بين الشركات، التى اضطر بعضها للبيع بأسعار أقل من التكلفة، للحفاظ على حصتها السوقية.

وكانت شركات حديد التسليح خفّضت أسعارها 3 مرات منذ بداية الشهر الجارى، مع انخفاض أسعار الخامات العالمية، وخفض أسعار الغاز لمصانع الحديد، وأصدر وزير التجارة والصناعة قراراً وزارياً بفرض تدابير وقائية نهائية متدرجة على الواردات من بعض أصناف منتجات الحديد والصلب لمدة 3 سنوات (شاملة فترة التدابير الوقائية المؤقتة التى تم فرضها بموجب القرار الوزارى رقم 346 لسنة 2019 والصادر خلال شهر أبريل من العام الجارى)، كما تم فرض 25% رسوماً على واردات حديد التسليح، و16% على «البليت» لـ3 سنوات.