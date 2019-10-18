مي كساب عن "الطيب والشرس واللعوب": بيحكي عن 3 نجوم راحت عليهم

قالت الفنانة مي كساب، إن دورها في فيلم "الطيب والشرس واللعوب" عبارة عن سيدة في قمة الطيبة لكنها تختبئ خلف شخصية المرأة اللعوب.

وأضافت خلال استضافتها ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على شاشة "cbc"، أنها مثلت في أعمال لم تكن مقتنعة بها بنسبة كبيرة، "بس دا أكل عيش ولازم يبقى فيه تواجد، بس ببقى عايزه أجدد في نفسي، والمخرجين والمنتجين بيبقوا عايزين يحصروني في دور معين من غير تغيير زي دور البنت الشعبية بنت البلد، واللي عملته أكتر من مرة".

وتابعت أن فيلم "الطيب والشرس واللعوب" يحكي عن 3 نجوم من فترة التسعينات لم يعد أحد يطلبهم في أي دور، "راحت عليهم وحبوا يعملوا فيلم، وكل شوية يتجمعوا مع بعض وقرروا ينتجوا لنفسهم فيلم وبيدورا على مؤلف على قده ومخرج لسه جديد عايز يتشهر".

فيلم "الطيب والشرس واللعوب" بطولة مي كساب وبيومي فؤاد ومحمد سلام وأحمد فتحي وطارق الإبياري وعمرو وهبة وشادى ألفونس، حسام داغر وياسر الطوبجى، قصة وسيناريو وحوار رأفت رضا ومن إخراج رامي رزق الله، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول 3 ممثلين معتزلين يقررون العودة إلى التمثيل من جديد بشكل مفاجئ، ويخططون لتقديم فيلم عن الكائنات الفضائية.