عدّد الإعلامي عمرو أديب، أسباب خروج اللبنانيين للتظاهر، أمس الخميس، واليوم الجمعة، خلال تقديمه برنامج "الحكاية" على شاشة "mbc مصر".

وقال أديب، إن اللبنانيين اكتشفوا أن الحرائق التي حدثت خلال الأيام الماضية، لم تنجح الحكومة في مواجهتها بسبب عدم توفير 450 ألف دولار، حيث لم تقم بصيانة الطائرات، كما يشعرون بأن الحكومة ليست كفؤة.

وأضاف أن اللبنايين يشهدون مشكلات كثيرة مثل انقطاع الكهرباء والتي توفرها الحكومة رسميًا لمدة 6 ساعات يوميًا فقط، كما انخفضت قيمة العملة الوطنية مقارنة بالدولار.

وتابع: "الوضع في بيروت حزين، وما يحدث نتيجة لاخفاقات مختلفة مثل عدم نجاح المخابز في توفير الخبز بسبب عدم وجود دولار وكذا الحال بالنسبة لمحظات البنزين التي أخفقت في الحصول على بنزين بسبب عدم توفر العملة الصعبة، إضافة إلى فشل الحصول على الدولار من ماكينات الصرف الآلي وبعض البنوك، يوم صعب، ولم يكن يتوقعه أحد".

ولفت، إلى أن التكوين الطائفية للحكومة، أصاب الحكومة بالشلل، كما انشغل أعضاؤها بالخلافات ما أدى إلى تدهور الأوضاع في البلاد.

وحذر أديب، من استقالة رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، قائلًا إنه سيدفع بلبنان إلى فوضى طويلة: "أسهل شيء يمكن فعله هو تغيير الوزارة".