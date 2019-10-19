مسؤولون أمريكيون يحددون هوية ضحية جديدة لهجمات الحادي عشر من سبتمبر

أعلن مكتب كبير أطباء الفحص بمدينة نيويورك الأمريكية أنه تم التعرف على ضحية أخرى لهجمات الحادي عشر من سبتمبر في المدينة ليكون هو الشخص رقم 1645 ضمن جهود تحديد هويات جميع من فقدوا في الهجوم على مركز التجارة العالمي الشهير بنيويورك وكان عددهم 2753 شخصًا في حي مانهاتن.

وأشار مسؤولو المكتب إلى أنه تم حجب هوية الرجل بناءً على طلب عائلته وأنه لا يزال هناك 1110 أشخاص، أو 40% ممن لقوا حتفهم في الحادث الشهير، مجهولي الهوية، وقد تم استخدام تقنية متطورة للحمض النووي في عام 2018 لتحديد هوية الرجل الذي قُتل في هجمات 11 سبتمبر الإرهابية.

وأوضح المسؤولون، أنه تم تأكيد هوية ذلك الشخص من خلال اختبار الحمض النووي للبقايا التي تم العثور عليها عام 2001، وأن هذا هو ثالث هوية جديدة لضحية 11 سبتمبر عام 2019.

يذكر أنه في عام 2001، تعرضت طائرتان أمريكيتان الأولى تابعة لشركة "أمريكان إيرلاينز" في رحلتها رقم 11، وأخرى تابعة لشركة "يونايتد إيرلانز" الرحلة رقم 175 للاختطاف من قبل إرهابيين وتم تحطيمها عمدًا في الأبراج الشمالية والجنوبية لمركز التجارة العالمي.

وكان من بين أولئك الذين لقوا مصرعهم خلال الهجمات الأولية والانهيارات اللاحقة للأبراج 343 من رجال الإطفاء في مدينة نيويورك، و23 من ضباط شرطة المدينة و37 من ضباط الميناء.

وتراوحت أعمار الضحايا بين سنتين و85 سنة ، وكان حوالي 75-80 % من الضحايا من الرجال.

وقُتل في الإجمالي 2977 شخصًا في كل من مدينتي نيويورك وواشنطن العاصمة وخارج مدينة شانكسفيل بولاية بنسلفانيا في تلك الأحداث.