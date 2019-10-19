قال سامح المصري، رجل أعمال مصري مقيم بدولة الإمارات، إنه حظى باستقبال رائع خلال لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رجال الأعمال المصريين بالخارج، موضحا: "اللقاء كان أفضل مما توقعنا، وقعدنا ساعتين سمع فيها لجميع المستثمرين وأسئلتهم وسجل جميع النقاط".

وأضاف "المصري"، على هامش مشاركته بمؤتمر "مصر تستطيع" في نسخته الخامسة، خلال استضافته ببرنامج "مصر في أسبوع" والمذاع على فضائية "TEN"، أن الرئيس أعطى عددا من التوجيهات خلال الجلسة لحل بعض الأمور ومساعدة المستثمرين على استكمال مشروعاتهم.

وتابع: "المستثمرين قد شعروا بروح الرئيس الواضحة في توجيهاته وتكليفاته، طول ما الروح دي موجودة بتؤدى إلى نتيجة جميلة وممتازة، ويكفي ما حدث في الـ5 سنوات الماضية".