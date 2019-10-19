أعلنت مديرة مهرجان الموسيقى العربية جيهان مرسي، تكريم الفنان محمد منير خلال حفل افتتاح الدورة الثامنة والعشرين من المهرجان، المُقرر إقامته خلال الفترة ما بين 1 و21 نوفمبر المقبل.

يعد منير أحد أهم مطربي الوطن العربي الذي حمل على كاهله الاهتمام بموسيقى التراث في الوطن العربي كافة، ونقله للعالم أجمع مصحوبا بموسيقى حديثة.. وتنوعت أشكال الموسيقى التي قدمها منير خلال مشواره الفني الذي تجاوز الـ30 عاما ما بين أفريقية ونوبية وصولاً إلى الأغاني التراثية بأقصى الوطن العربي.

منير والفولكلور الجزائري

قدم محمد منير في مطلع ثمانينات القرن الماضي أولى تجاربه الموسيقية مع الفولكلور الجزائري، مع الموسيقي الجزائري حميد بارودي، وقدم أغنية "حكمت الأقدار" بألبوم "وسط الدايرة".

وفي عام 2000 تعاون مرة أخرى مع الموسيقى الجزائري حميد بارودي الذي شاركه الغناء في "سيدي" باللهجة الجزائرية.

وفي عام 2005 قدم محمد منير أغنية "إمبارح كان عمري عشرين" في ألبوم يحمل نفس الاسم، والأغنية مأخوذة عن التراث الجزائري.

موسيقى الشام والعراق

وقدم محمد منير في ثمانينات القرن الماضي أغنية "العمارة" المستوحاة من التراث الموسيقي الفلسطيني، وباتت هي التعاون الوحيد بين محمد منير والشاعر كريم العراقي، ولحنها الموسيقار العراقي جعفر حسن، وصدرت في ألبوم "شيكولاتة".

وفي عام 2008 أعاد محمد منير تقديم أغنية "يا أبو الطاقية" للأخوين رحباني، التي سبق أن غنتها الفنانة الكبيرة صباح، وقدمها محمد منير بتوزيع موسيقي جديد للموزع الألماني رومان بونكا في ألبوم "طعم البيوت".

التراث الصوفي بموسيقى حديثة

بعد هجمات 11 سبتمبر والهجوم الذي تعرض له الدين الإسلامي في الدول الأوروبية، قدم محمد منير رسالة سلام للعالم عبر الموسيقى مستعينا بتراث الشعر الصوفي في ألبوم "الأرض السلام" الذي حقق نجاحا كبيرا.

ضم الألبوم قصائد عديدة لكبار شعراء التصوف، وحققت أغنية "مدد يا رسول الله" للشاعرة كوثر مصطفي نجاحا كبيرا بذلك الوقت، وتمكن منير من إعادة تقديم التراث الصوفي بموسيقى حديثة.

من تراث تونس إلى شعر وموسيقى الخليج

كان لمحمد منير تجربة خاصة مع الفولكلور التونسي، حينما قدم أغنية "تحت الياسمينا" عام 2008 في ألبوم "طعم البيوت"، وأعد كلماتها من التراث الهادي جويني، وغناها منير بلحن الفولكلور التونسي.

وفي يناير 2019 طرح منير أغنية "أهل أول" للشاعر السعودي عبدالله دبلول، وألحان الملحن البحريني محمد الحداد، وتعتبر هي الأغنية الأولى التي يقدمها منير بالموسيقى والكلمات الخليجية، خلال مشواره الفني الطويل.

الجذور

وعلى مدار ثلاثين عاما اهتم منير دوما بتقديم الموسيقى النوبية والسودانية، منذ ألبومه الأول الذي أصدره عام 1977 "علموني عنيكي"، وتعاون فيه بشكل كبير مع الملحن النوبي أحمد منيب، وحافظ على ذلك النهج طوال مشواره الفني، كما حافظ على تقديم الفولكلور السوداني، وكان أشهر ما غناه منه "قلبي مساكن شعبية"، الذي أصدره عام 2001.

ولم تك أغاني الزمن الجميل بمنأى عن اهتمام منير، فقدم بموسيقى جديدة أغاني لكبار المطربين مثل وردة، شادية، عبدالحليم حافظ، نجاة، صباح ومحمد طه، وحققت أغنية "حكايتي مع الزمان" نجاحا كبيرا حينما قدمها عام 2001 بتوزيع موسيقي جديد للموزع الموسيقي رومان بونكا.

ومن المنتظر أن يُحيي الفنان محمد منير حفلا على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، 1 نوفمبر المقبل، خلال مهرجان الموسيقى العربية، الذي ستستمر فعالياته حتى 12 نوفمبر المقبل.