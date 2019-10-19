أكد الدكتور أشرف سنجر المحلل السياسي ورئيس قسم العلوم السياسية بجامعة بورسعيد، إن زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لواشنطن، تأتى في إطار دعم التطور الاقتصادي الذي حققته مصر، حيث أشار "مدبولي" خلالها إلى أن السوق المصرية تعد سوقا واعدة، كما أن الاستثمار في مصر يتيح فرصا للتصدير إلى أقاليم عدة من خلال اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بدول العالم، فضلا عما تتميز به مصر من عمالة مدربة غير مرتفعة التكاليف، وكذا ارتفاع العائد على الاستثمار.

وأضاف "سنجر"، خلال مدخلة هاتفية مع إذاعة "صوت العرب"، أن مصر أصبح لها دور كبير خارجيا، وبصفة خاصة في دعم القضايا العربية الشائكة، مثل القضية السورية والأزمة الليبية واليمنية، مما يجعل زيارة رئيس الوزراء لواشنطن توصف بالزيارة المهمة للغاية في هذا التوقيت حيث تنظر الولايات المتحدة لمصر باهتمام كبير نظرا لدورها المحوري في تحقيق الاستقرار والسلام الدائمين في المنطقة.

وتابع "سنجر"، إن رئيس مجلس الوزراء التقى خلال الزيارة ويلبر روس وزير التجارة الأمريكي، حيث حضر اللقاء وزراء الاستثمار والتعاون الدولي، والمالية، والتجارة والصناعة، وسفير مصر في واشنطن، وتم عقد العديد من الاتفاقيات الهامة والتي تصب في مصلحة الاقتصاد المصري.