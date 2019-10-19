استمرارًا للخدمات اليومية التي تقدمها "الوطن" لقرائها، نستعرض سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت، في بعض البنوك العاملة المصرية على النحو التالي:

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.29 جنيه للشراء، و4.34 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 4.29 جنيه للشراء، و4.34 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

سجل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس نحو 4.30 جنيه للشراء، و4.34 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك المشرق

سجل سعر الريال السعودي في بنك المشرق نحو 4.29 جنيه للشراء، و4.34 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

سجل سعر الريال السعودي في بنك البركة نحو 4.24 جنيه للشراء، و4.37 جنيه للبيع.