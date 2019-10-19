يلتقي اليوم فريقي الزمالك والمقاولون العرب في إطار مباريات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة الزمالك والمقاولون العرب على استاد السلام في تمام الساعة 8 مساءً، ويمكنك مشاهدة المباراة عبر قنوات أون سبورت وتايم سبورتس ونايل سبورت.

وأسندت المباراة اليوم للحكم المصري محمود البنا، يعاونه سمير جمال ومحمد عزازي، وسيكون معهم طارق سامي حكمًا رابعًا.

قائمة الزمالك أمام المقاولون العرب

حراسة المرمى: محمد عواد ومحمد صبحي

خط الدفاع: محمد عبدالشافي وحمدي النقاز وحازم إمام ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد السلام.

خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي وأحمد سيد زيزو ويوسف أوباما وأشرف بن شرقي ومحمد أوناجم وكريم بامبو وإسلام جابر ومصطفى فتحي وإمام عاشور.

خط الهجوم: مصطفى محمد وخالد بوطيب.