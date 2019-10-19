أعلن الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق، محافظ القليوبية، القضاء على قوائم الانتظار بالمحافظة بعد إجراء 50 عملية جراحية بمستشفى شبين القناطر المركزي، تحت إشراف الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة، حيث جرى الانتهاء من إجراء تلك العمليات بنجاح، في أقسام العظام والجراحة العامة والمسالك البولية في إطار مبادرة رئيس الجمهورية للانتهاء من قوائم انتظار العمليات الجراحية.

وأوضح الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة، أن تلك العمليات أجريت بالصورة المشرفة التي أسعدت أكثر من 50 أسرة من أهالي شبين القناطر، وذلك بحضور كل من الدكتور السيد أحمد مراد، مدير عام إدارة الطب العلاجي بالقليوبية، والدكتور أشرف الشافعي، مدير إدارة المستشفيات، والدكتور أيمن سلّام، مدير إدارة مكافحة العدوى، والدكتور حسن منصور، مدير المستشفى، والدكتور محمد عبدالله بركات، نائب مدير المستشفى، والدكتور خالد شومان، وكيل المستشفى.