هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، قضاة المحكمة الدستورية العليا بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي للقضاء الدستوري المصري، معبّرًا عن فخره وجميع المصريين بالمحكمة الدستورية العليا.

الرئيس يشيد بخبرة المحاكم الدستورية وتقاليدها القضائية الراسخة

وأثنى الرئيس السيسي، في تدوينة نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، على خبرة المحاكم الدستورية وتقاليدها القضائية الراسخة بقوله: "أوكد فخري وجميع المصريين بالمحكمة الدستورية العليا، وما تتمتع به من خبرة وتقاليد قضائية راسخة أسست منذ عقود طويلة".

السيسي لقضاة الدستورية: تغلبتم على تحديات عدة لإعلاء مبادئ العدالة وحماية الحقوق

كما أشاد السيسي بجهود المحاكم الدستورية مؤكّدًا أنَّها نجحت خلال عقود طويلة في التغلب على العديد من التحديات التي واجهتها على مدار السنوات الماضية لإعلاء مبادئ العدالة وما تمثله من حصن لحماية الحقوق والحريات".

وانطلقت احتفالية المحكمة الدستورية العليا، ظهر اليوم، وذلك بمناسبة بمرور 50 عامًا على إنشاء القضاء الدستوري في مصر، بمشاركة وفود رفيعة المستوى من 50 محكمة دستورية ومحكمة عليا من قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية.

وتهدف احتفالية المحكمة الدستورية العليا إلى إثراء الفكر الدستوري من خلال تبادل الخبرات، والاطلاع على الأبحاث والأفكار الخاصة بقضاة المحكمة الدستورية العليا في العالم، ومن المقرر تكريم رؤساء المحكمة الدستورية السابقين ونوابها خلال الاحتفالية.