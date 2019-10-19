أصيب 10 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص، على طرق "بسيون- طنطا"، بسبب السرعة الجنونية واختلال عجلة القيادة في السائق.

تلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بانقلاب ميكروباص على طريق "طنطا – بسيون"، بنطاق قرية شبرا النملة بمركز طنطا

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وتبين إصابة 10 أشخاص بكدمات وجروح متفرقة، وإصابات خطيرة، وتم نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى المنشاوي العام، لتقلي العلاج، وتم إزالة الحادث وإعادة حركة سير السيارات مرة أخرى، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.