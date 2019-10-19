ضبط أمين توريدات بجامعة سوهاج استولى على طوابع تعليمية بـ81 ألف جنيه

ألقى ضباط مباحث الأموال العامة لفرع الوجه القبلي بسوهاج القبض على أمين توريدات بكلية التعليم الصناعي بجامعة سوهاج لبيعه طوابع مهن تعليمية بقيمة 81 ألف جنيه، والاستيلاء على المبالغ لنفسه.

وتلقى العميد صلاح أبوسحلي، من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فرع الوجه القبلي، معلومات باستيلاء أمين توريدات بكلية التعليم الصناعي بجامعة سوهاج على أموال حصيلة بيع طوابع تعليمية، وتوصلت التحريات السرية إلى قيام "حسن. أ. خ"، يقيم بدائرة قسم ثانِ سوهاج، ويعمل أمين توريدات بكلية التعليم الصناعي بجامعة سوهاج، باختلاس 8100 طابع الخدمات التعليمية فئة العشرة جنيهات، والاستيلاء على قيمتها البالغة 81 ألف جنيه دون توريدها لخزينة الكلية.

عقب تقنين الإجراءات، جرى استدعاء المتهم وبمواجهته، أقر بارتكابه للواقعة، وتحرر المحضر اللازم وجار العرض علي النيابة العامة للتحقيق.