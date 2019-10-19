صرح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، بأن حركة الملاحة بالقناة، اليوم، شهدت عبور سفينة الحاويات العملاقة MSC ARINA أكبر سفينة حاويات في العالم، في أول رحلة بحرية لها منذ تدشينها بترسانة "دايو"، والتي ترفع علم بنما بالمجرى الملاحي للقناة الجديدة ضمن قافلة الجنوب في رحلتها القادمة من ماليزيا والمتجهة إلى أسبانيا.

ووجه الفريق أسامة ربيع باتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل عبور السفينة بأمان تام، وأهمها تعيين 4 من كبار مرشدي القناة وقاطرتين لمصاحبة السفينة خلال رحلتها عبر القناة، بحسب بيان صادر عن هيئة قناة السويس، اليوم.

ووفقاً للبروتوكول المتبع من قبل هيئة قناة السويس في التعامل مع السفن العملاقة التي تعبر القناة لأول مرة، أناب الفريق أسامة ربيع، رئيس الهيئة، الربان إبراهيم فرج كبير مرشدي هيئة قناة السويس، للصعود على السفينة والترحيب بطاقمها والإطمئنان على عبورها بسلامة وأمان وتسليم هدية تذكارية لربان السفينة.

وأكد الفريق ربيع أن قناة السويس ستظل البوابة الرئيسية لحركة التجارة العالمية والوجهة الملاحية الأولى والأنسب لعبور الأجيال الجديدة من سفن الحاويات العملاقة ذات الغواطس الكبيرة والتي يستلزم عبورها ترتيبات من نوع خاص تلائم أبعادها وتحقق الأمان الملاحي المطلوب، مُعلناً جاهزية القناة لاستقبال 100% من أسطول سفن الحاويات في العالم بفضل مشروع القناة الجديدة الذي نجح في رفع تصنيف القناة والحفاظ على مكانتها الرائدة في المجتمع الملاحي.

وأوضح الكابتن Banerde Bidyut ربان السفينة أن عبور قناة السويس أضحى أكثر سهولة وأكثر أماناً عما قبل افتتاح مشروع القناة الجديدة وهو ما يُعده إنجازاً حقيقياً وقيمة مضافة لخدمة حركة التجارة العالمية، مثمناً روح التعاون التي وجدها من قبل مرشدي الهيئة ومسؤولي مراقبة الملاحة لضمان سلامة العبور و أعلى درجات الأمن الملاحي.

تتبع السفينة العملاقة الخط الملاحي الإيطالي MSC وتعد السفينة السادسة ضمن سلسلة من السفن العملاقة يعتزم الخط الملاحي بنائها خلال العام الجاري، يبلغ طول السفينة 400 متر، وعرضها 61 مترا، وغاطسها 16 مترا، وتستطيع أن تحمل على متنها حتى 23656 حاوية مكافئة، وتصل حمولتها الكلية لقناة السويس 234 ألف طن.

من جانبه، أعرب إيهاب فتحي رئيس قطاع قناة السويس لشركة MSC بمدن القناة عن سعادته تجاه التسهيلات والخدمات البحرية التي وفرتها هيئة قناة السويس لضمان عبور السفينة بأمان، مشيداً بالمزايا الملاحية التي حققها مشروع قناة السويس الجديدة وأهمها اختصار زمن العبوروالانتظار إلى النصف وتقليل النفقات التشغيلية للسفن العابرة.