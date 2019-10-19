أكد خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، أن كرامة المعلم خط أحمر، وأنه لا تهاون مع أي حالة اعتداء على أي معلم، ولا توجد مبررات للاعتداء على المعلمين وهي تصرفات غير مقبولة بالمرة.

وأوضح الزناتي، في بيان اليوم، أن النقابة تتابع عن كثب تطور الأمور بشأن واقعة الاعتداء على مديرة مدرسة صفية زغلول التابعة لإدارة المقطم التعليمية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام ولي أمر تلميذة بالصف الخامس الابتدائي بالاعتداء على هيئة التدريس، وضرب مديرة المدرسة في مكتبها وسحلها لباب المدرسة، والسبب الرئيسي في ذلك أن المديرة فصلت نجلتها 3 أيام طبقا للقرار الوزاري رقم 256 للتنظيم المدرسي؛ لأنها تسببت في كسر ذراع زميلتها داخل المدرسة.

من جانبه، قدم إبراهيم الشبكشي رئيس النقابة الفرعية للمعلمين في جنوب القاهرة، تقريرا إلى نقيب المعلمين، تضمن الإجراءات التي اتخذتها النقابة الفرعية في تلك الواقعة.

وقال الشبكشي إن سمير زينهم رئيس اللجنة النقابية للمعلمين بالمقطم وعدد من أعضاء اللجنة النقابية، حضروا التحقيقات ويتابعون تفاصيل الواقعة للاطمئنان على المعلمة، في وجود محامي من النقابة الفرعية للمعلمين بجنوب القاهرة، حيث تحرر محضر في قسم شرطة المقطم، وعلى إثره أحيلت ولية أمر التلميذة إلى النيابة العامة، والتي أحالت القضية إلى محكمة الجنح.

وأجرى نقيب المعلمين اتصالات بمسؤولي وزارة التربية والتعليم ومديرية التربية والتعليم في القاهرة؛ للمطالبة بسرعة اتخاذ كل الإجراءات التي تحفظ حقوق المعلمة، وتأكيد كرامة المعلم. ورفض نقيب المعلمين مساعي أهل المعتدية للصلح، مؤكدا أن حق المديرة لا بد أن يأتي بالطرق القانونية، وعلى المخطئ أن يتحمل نتيجة فعله.

وشدد نقيب المعلمين على أن النقابة تتابع قضايا المعلمين على المواقف والأحداث كافة، وتتخذ جميع الإجراءات القانونية التي تحافظ على كرامة ومكانة المعلم، مؤكدا أن النقابة لم ولن تدخر جهدا في الدفاع عن حقوق المعلمين، مناشدا الجهات المعنية بضرورة إصدار تشريع يغلظ عقوبة الاعتداء على المعلمين ويحفظ كرامتهم.