وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بسرعة الانتهاء من كافة المخططات التفصيلية بمدن ومراكز المحافظة، طبقا لأحكام القانون 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، للقضاء على العشوائيات والبناء المخالف واعتماد تلك المخططات والتعديلات بعد عرضها على اللجنة المشكلة لمراجعة المخططات التفصيلية بمناطق ومدن المحافظة.

وصرحت المهندسة منال عبدالمنعم، مدير عام التخطيط العمراني، أنه تم الانتهاء من إعداد المخططات التفصيلية لقرية المعدية التابعة لمركز إدكو، والمخطط التفصيلي لقرية إدفينا التابعة لمركز رشيد، وتم النشر والعرض باللوحات الزجاجية اعتبارا من 17/ 10/ 2019 بالوحدات المحلية، لتلقي شكاوى المواطنين خلال أسبوعين من تاريخ النشر، تمهيدا للعرض على لجنة المخططات التفصيلية لحل جميع المشاكل، وفقا لأحكام القانون 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والاعتماد من المحافظ.