قررت محكمة النقض مد أجل الحكم في طعن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح وآخرين على حكم إدراجهم بقوائم الشخصيات الإرهابية لجلسة 21 ديسمبر المقبل.

وكان "أبو الفتوح" ونجله وآخرين طعنوا على الحكم أمام محكمة النقض مطالبين بإلغاء قرار إدراجهم على قوائم الإرهاب الذي أصدرته محكمة الجنايات.

وأدرج الطاعنون على قوائم الإرهاب بموجب الاتهامات المنسوبة إليهم من قبل نيابة أمن الدولة العليا والتي تتعلق بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة داخل وخارج البلاد.

وقررت النيابة في وقت سابق حبس "أبو الفتوح" احتياطيا على ذمة التحقيقات بموجب الاتهامات المنسوبة له وتجدد حبسه عدة مرات على ذمة التحقيقات في القضية.