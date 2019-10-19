قال الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، اليوم، إن مستشفى الدمرداش ستتحول، خلال عامي 2020 - 2021، إلى مستشفى نموذجي، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية، مشيرا إلى أن المستشفيات تحتاج حاليا لـ400 مليون جنيه لاستكمال خطة التطويير.

ووجه المتيني، خلال مؤتمر صحفي بعد افتتاح 11 غرفة عمليات بنظام الكبسولات، بمستشفيات الدمرداش جامعة عين شمس، اليوم، الشكر للمكتب الاستشاري بكلية هندسة جامعة عين شمس وشركة وادي النيل المنفذة لمشروع تطوير 11 غرفة عمليات لسرعة التنفيذ، موضحا أن التطوير استغرق عام ونصف، موجها بسرعة الانتهاء من باقي الغرف الجاري تطويرها وسائر الإنشاءات.

وأضاف المتيني، في حضور عدد من قيادات الجامعة، أن هناك خطة لتطوير مستشفيات جامعة عين شمس كي تصبح المجمع الطبي الأول في مصر بشتي التخصصات، لافتا إلى أن توفير بيئة العمل للتعلم والتدريب فرض مسؤولية على الجميع في كل وقت وحين.

من جانبه، قال الدكتور أيمن صالح، مدير مستشفيات جامعة عين شمس، إن تطوير غرف عمليات مستشفيات الدمرداش يأتي ضمن خطة وضعتها الجامعة للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمرضى لتكون من أفضل الأماكن الطبية العلاجية في مصر.

وأضاف صالح، خلال المؤتمر الصحفي، ان تكلفة غرف العمليات الـ11، 100 مليون جنيه، جاءت مناصفة بين جامعة عين شمس والبنك الأهلي المصري.