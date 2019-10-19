تمويل مشروعات بـ 574 مليون جنيه لتوفير 11 ألف فرصة عمل لشباب كفر الشيخ

أعلن الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، عن تمويل مشروعات الشباب بـ 574 مليون جنيه لتوفير11847 فرصة عمل، وذلك كأهم إنجازات المحافظة في برنامج المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية من أول سبتمبر 2018م حتى منتصف أكتوبر2019م، لافتاً أن إجمالي المشروعات المنفذة والمقدمة التي تم تنفيذها من خلال البرنامج، ويتضمن تمويل 5240 مشروع بقيمة 574 مليون و912 ألف و824 جنيه بعدد 11 ألف و847 فرصة عمل.

وأوضح المحافظ أن مستقبل الاقتصاد المصري يعتمد على دعم وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتمويل البنك الأهلي وبنك مصر وبنك القاهرة وبنك الإسكان وبنك التنمية والائتمان الزراعي وبنك الاسكندرية لبرنامج مشروعك لتشجيع الشباب على العمل والبدء بمشروعاتهم الخاصة أو تطوير المشروعات القائمة ومنح الرخص المؤقتة والتشجيع على إقامة المشروعات الجديدة في مختلف مجالات الإنتاج.

وأكد أنه يتم تدريب المتقدمين لإقامة المشروعات على كيفية إدارتها طبقًا لأحدث نظم الإدارة، ودراسات السوق وجودة المنتج، ولاسيما أنه يتم منح التراخيص المؤقتة لمدة خمس سنوات للشباب أصحاب المشروعات الجديدة، إضافة إلى مساعدة البنوك لهم عن طريق عمل الدعاية اللازمة لبرنامج مشروعك وتسليط الضوء على أهم المزايا، بالمجان في مختلف وسائل الإعلام على نفقة البنوك دون تحمل العميل أي أعباء مالية، وهناك فروع لبرنامج مشروعك في جميع الوحدات المحلية لاستقبال طلبات الشباب لإقامة المشروعات.