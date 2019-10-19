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توصيل الغاز الطبيعي لـ 1419 عميلا بكفر الشيخ الشهر الماضي

توصيل الغاز الطبيعي لـ 1419 عميلا بكفر الشيخ الشهر الماضي

طلاب مدرسة "لم ينجح أحد" يتقدمون للتنسيق بكليات الهندسة

طلاب مدرسة "لم ينجح أحد" يتقدمون للتنسيق بكليات الهندسة

رامي عياش ينتقد نكتة ساويرس عن مظاهرات لبنان: تقيلة منك

رامي عياش ينتقد نكتة ساويرس عن مظاهرات لبنان: تقيلة منك

حكومة كاتالونيا تطالب مدريد بـ "مفاوضات غير مشروطة"

حكومة كاتالونيا تطالب مدريد بـ "مفاوضات غير مشروطة"

قاض فرنسي يدعو إلى إعادة الإرهابيين الفرنسيين من سوريا

قاض فرنسي يدعو إلى إعادة الإرهابيين الفرنسيين من سوريا

تمويل مشروعات بـ 574 مليون جنيه لتوفير 11 ألف فرصة عمل لشباب كفر الشيخ

تمويل مشروعات بـ 574 مليون جنيه لتوفير 11 ألف فرصة عمل لشباب كفر الشيخ

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تلميذة كفر الشيخ المحبوسة تروي لحظات الرعب: كنت خايفة محدش يسمعني وأموت

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