سلمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة، اليوم السبت، برئاسة المهندسة فاطمة أحمد إبراهيم، رئيس المركز، وبحضور الدكتور رمضان الخطيب، وكيل وزارة الصحة بقنا، والدكتور عماد رشدي، مدير الإدارة الصحية، ومدير مستشفى نقادة المركزي، وبعض من القيادات الشعبية بالمركز، بتسليم جناح مستشفى الحميات بمستشفى نقادة المركزي لمديرية الشئون الصحية.

وبحسب بيان الوحدة المحلية، جاء ذلك بعدما انهت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة جميع الإجراءات القانونية، واستكمال الأعمال بعد الصيانة حتى يصبح صالح للاستخدام، حيث سيتم استغلال الجناح بالدور الأرضي كوحدة غسيل كلوي، والدور الأول علوي باطنة وأطفال، وذلك لتعويض النقص في الخدمات الطبية نتيجة لنقل المستشفى بطوخ لحين إحلال وتجديد مستشفى نقادة المركزي.

يذكر أن مستشفى نقادة المركزي صادر له 14 قرار إزالة لجميع المباني القديمة ما اضطر المديرية لنقل المستشفى لمستشفى طوخ في وقت سابق.