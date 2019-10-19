أعلنت مديرية الصحة بسوهاج عن خطتها في الحملة القومية "مصر خالية من البلهارسيا 2020"، والتي تستهدف المناطق والقرى ذات الإصابة الأعلى.

قال الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، إن الإدارة العامة للأمراض المتوطنة بمديرية الصحة نفذت الحملة القومية للقضاء على البلهارسيا في المناطق والقرى ذات نسب الإصابة الأعلى من 0.1%، وذلك طبقا لاستراتيجية الوزارة "مصر خالية من البلهارسيا 2020"، وذلك في الفترة من 20 أكتوبر وحتي 7 نوفمبر 2019.

وأكد جميعة، أن المستهدف من الحملة تجريع 508 ألف و297 مواطنا وطالبا من عمر 6 سنوات فأكثر بأقراص برازيكوانتيل، وذلك بالتنقل من منزل إلى منزل من خلال الفرق المشاركة في الحملة من فنيي المعامل والممرضات والإداريين العاملين بالقطاع الصحي بمختلف إدارات المديرية.

وأشار جميعة، إلى أن الحملات تجرى بإشراف الدكتورة رجاء حسين، وكيل المديرية، مدير عام الادارة العامة لمكافحة الأمراض المتوطنة، والدكتور حسن فؤاد، مدير إدارة علاج البلهارسيا، إيهاب داود، مراجع معامل المديرية، رمضان خلف مراجع معامل المديرية.