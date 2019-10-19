أكد الرئيس اللبناني، ميشال عون، السبت، أن هناك حلا مطمئنا للأزمة في البلاد.

وكتب حساب الرئاسة اللبنانية عبر تويتر: "سيكون هناك حلا مطمئنا للأزمة"، حسبما أفادت قناة "العربية".

وأفادت مصادر حكومية، بأن مجلس الوزراء اللبناني سيعقد جلسة، غدا الأحد، لمناقشة كيفية الخروج من الأزمة الاقتصادية في لبنان، بحسب "رويترز".

من جهته، قال وزير المال اللبناني، بعد لقاء مع رئيس الوزراء رفيق الحريري، اليوم، إنهما اتفقا على موازنة نهائية لا تتضمن أي ضرائب أو رسوم إضافية، وذلك في محاولة لتهدئة احتجاجات الشارع.

وألقى سعد الحريري، كلمة، مساء الجمعة، إلا أنها لم تفلح في تهدئة غضب الشارع.

وأمهل الحريري "شركاءه في الحكومة" 72 ساعة، للتوقف عن تعطيل الإصلاحات، وإلا فسيتبنى نهجا مختلفا، في تلميح محتمل لاستقالته.

وقال إن "لبنان يمر بظرف عصيب ليس له سابقة في تاريخنا"، لافتا إلى أن أطرافا أخرى بالحكومة، لم يسمها، عرقلت مرارا، جهوده للمضي في إصلاحات.

والتقى الرئيس اللبناني، العماد ميشال عون، وفدا من المتظاهرين، أمس، في القصر الجمهوري، حيث قال "وجعكم هو وجعي، وأشعر معكم، وسأعمل جهدي من أجل التخفيف من معاناتكم".

وأضاف "لقد بدأنا سلسلة إجراءات للحد مما تشكون منه، وسنواصل العمل في هذا الاتجاه، مع ضرورة الأخذ في الاعتبار، التركيبة اللبنانية، وقواعد النظام اللبناني وخصوصيته"، مؤكداً للوفد، أنه سيواصل جهوده باتجاه المعالجة.