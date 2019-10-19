أحبط رجال الإدارة العامة لجمارك السخنة، برئاسة محمود عبد النعيم، محاولة تهريب كمية كبيرة من أدوات التجميل، بالمخالفة لقوانين (الصيدلة) رقم 127 لسنة 1955، و(الجمارك) رقم 66 لسنة 1963، و(الاستيراد والتصدير) رقم 118 لسنة 1975، وكذلك التعليمات الأمنية، بغرض التهرب من سداد الرسوم الجمركية، والتخلص من القيود الاستيرادية.

وأوضحت مصلحة الجمارك، في بيان، أنه تم تشكيل لجنة جمركية لمعاينة حاوية 40 قدما رقم 4030143 قادمة من الصين، بيان جمركي رقم 28683 لسنة 2019، باسم شركة للإستيراد والتصدير، والصنف الوارد طبقا للمستندات المقدمة، 405 كراتين فازات، منشأ الصين، وذلك بناء على إخبارية مقدمة من إدارة الحركة والأمن الجمركي ومكافحة التهريب ومباحث أمن الميناء، بوجود أصناف مخالفة ضمن مشمولها.

وأوضحت، أن المعاينة أسفرت عن وجود 263 كرتونة، بداخلها 24.810 عبوات أدوات تجميل متنوعة، عبارة عن "كريمات أساس ووجه، وأقلام آيلاينر وآيشادو، وأقلام كحل، وماسكرا، وعلب ماكياج) مناشئ متنوعة (أمريكي، ألماني، فرنسي، كوري، الصين)، حيث قُدِّرَت قيمتها بـ 11 مليونا و235 ألف جنيه، بينما تقدر التعويضات الجمركية المستحقة بـ 22 مليونا و470 ألفا.

وأكدت المصلحة، أن مدير عام جمارك السخنة، قرر اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحريز المضبوطات.