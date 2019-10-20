تنطلق منافسات أسبوع شباب الجامعات الأفريقية الأول الذي تستضيفه جامعة أسوان في التاسعة صباح اليوم الأحد، ويستمر لمدة 6 أيام، وذلك فى إطار إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى أسوان عاصمة الشباب الأفريقى لهذا العام.

وتفتتح منافسات الأسبوع بالنشاط الرياضي في التاسعة من صباح الغد، بإقامة مباريات الكرة الطائرة الشاطئية، حيث يلتقي فريقا جامعة أسيوط وجامعة سوهاج من المجموعة الأولى، كما تفتتح اليوم أيضا منافسات باقي الأنشطة في العاشرة صباحا.

وتضم منافسات أسبوع شباب الجامعات الأفريقية 5 أنشطة هي النشاط الثقافي والفني والاجتماعي والعلمي والرياضي، بمشاركة 20 دولة أفريقية.

ويهدف أسبوع شباب الجامعات الأفريقية إلى تعزيز وتقوية الشراكة والتعاون بين الجامعات الأفريقية، وكذلك تشجيع الحوار الثقافي بين الطلاب الأفارقة، وإنشاء شبكة معلومات متحدة وقوية للقيادات الشبابية بأفريقيا، وتبادل الثقافات بين شباب الجامعات الأفريقية.