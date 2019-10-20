أكد مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن الكشف الأثري المقبل سيكون في شهر نوفمبر المقبل، ووجه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي على دعم قطاع الآثار، بعدما بات يعيش انتعاشة مالية كبيرة بداية من نهايات عام 2016.

وأعرب وزيري في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، عن فرحته العامرة باكتشاف خبيئة العساسيف، مشيرًا إلى أن المصري القديم صمم التابوت الخاص به كأنه مقبرة، حيث إن كل النصوص والكتابات الموجودة عليها عبارة عن كتابات الموتى.

وتابع، أن التوابيت المكتشفة في خبيئة العساسيف تتبع لكهنة متوسطي الحال، ومن ثم فإن النقوش الموجودة على توابيتهم عوضتهم عن النقوش الموجودة في المقابر.

وأردف، أن كل دول العالم تحدثت عن اكتشاف خبيئة العساسيف، حيث من المفترض أن تعرض في المتحف المصري الكبير، مشددًا على أن جميعها كانت مغلقة عندما اكتشفت، كما أنها لم تكن تعاني من أي نوع من أنواع التآكل أو الرطوبة.