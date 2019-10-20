عبدالحليم قنديل: الإخوان يدعون لدين جديد.. ويعتبرون مرشدهم "نبي الله"

قال الكاتب الصحفي الدكتور عبد الحليم قنديل، إن شباب الإخوان يقومون برفع قيادات الإخوان إلى مقام المسلمين دون غيرهم ثم يعتبرون قائد الإخوان أي مرشد الإخوان كأنه "نبي الله ورسوله"، متابعا: "الإخوان يدعون لدين جديد خاصا بهم ويتصورون أنهم ابتداء للإسلام ولكن الإسلام منذ أكثر من 14 قرنًا"، وذلك خلال حواره في برنامج "الآن"، الذي يُعرض على شاشة "extra news".

وأضاف "قنديل"، أن الإخوان يروجون منذ بداية حسن البنا وحتى الآن أنهم يؤسسون دينا جديدا وينشرون ويروجون لهذا، وهذه الفكرة وصلت لذروتها في كتاب سيد قطب "معالم فى الطريق" حيث قال إنه "يجب ألا نخشى أن نعتبر أنفسها أننا الجماعة المسلمة"، موضحًا أن هذا التصريح يُوحي بأنه وضع باقي المسلمين في وضع الجاهلية.

من ناحية أخرى، تحدث الكاتب الصحفي عن الشأن التركي، وأوضح أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مر بفترة صعود اقتصادي منذ 2002 وحتى 2012 لم يذكر فيها انتماؤه لتنظيم الإخوان، كما أن الميزان التجاري بين مصر وتركيا، مختل لصالح تركيا، بشكل واضح، لذلك يجب على مصر عدم تجديد اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا والتي ستنتهي في 2020، حيث تمنح البضائع التركية إعفاءات جمركية شبه شاملة في دخولها لمصر

وأوضح أنه ليس هناك ذكر لكلمة الشريعة الإسلامية فى تركيا، على الرغم من أن غالبية المواطنين من الأتراك، كما أن هناك حالة تهليل على قنوات الإخوان للجيش التركي وعظمة الجيش التركي رغم عدوانه على دولة عربية، موضحًا أن أردوغان سعى إلى بدء مرحلة من الهيمنة السياسية والثقافية، على دول الإقليم، من خلال جماعات تنظيم الإخوان المنتشرة بعدة دول.

وتابع: "جريدة جيروزاليم بوست الإسرائيلية كشفت عن تطوير دبابات تركيا التى شاركت فى الغزو وزودتها بنظام إلكتروني".