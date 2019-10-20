أكد فرناندو غراندي مارلاسكا، وزير الداخلية الأسباني بالإنابة، أن السلطات لم تمارس المزيد من أعمال العنف في برشلونة يوم الجمعة الماضية، على خلفية ما جرى من اشتباكات مع رجال الشرطة.

وكان متظاهرون يرتدون أقنعة اشتبكوا مع الشرطة في وسط العاصمة الكاتالونية لليوم الخامس على التوالي، واندلعت أعمال العنف بالعاصمة الكتالونية بعد إصدار عدد من الأحكام في هذا الأسبوع للسياسيين الانفصاليين الكاتالونيين خلال استفتاء الاستقلال لعام 2017.

وكانت التجمعات الجماهيرية الأخرى، التي نظمت في جميع أنحاء المدينة والمنطقة لإدانة الأحكام الصادرة بحق تسعة من قادة الاستقلال بشكل سلمي، وأسفرت أعمال العنف التي وقعت يوم الجمعة الماضية عن إصابة 182 محتجًا و101 من رجال الشرطة، وفقًا للسلطات، بحسب "يورونيوز".

وقال غراندي مارلاسكا يوم أمس السبت أن الوضع في كاتالونيا "يخضع للتحكم"، مضيفا أن الدولة "غير غارقة" بسبب الوضع المتوتر الذي تعيشه المنطقة منذ يوم الاثنين الماضي.

وأوضح: "أشعر بالأسف الشديد لوجود متظاهرين جرحى، وفي الوقت نفسه لن نتسامح مع أي عدوان ضد الشرطة والشرطة الكاتالونية والحرس المدني (الشرطة العسكرية)، لا يمكنني أن أظل متهورًا في مواجهة التخريب في بعض المناطق كاتالونيا ".

وجاءت تعليقات غراندي مارلاسكا بعد سفره إلى برشلونة للقاء نظيره الإقليمي يوم السبت ميكيل بوخ، بالإضافة للقاءه ببعض قادة الشرطة المسؤولين عن العمليات الأمنية في المنطقة، وأكد غراندي مارلاسكا: "هناك عنف مهم وخطير ومنظم وقائد ، لكنني أؤكد أننا لسنا غارقين. هذا وضع من النظام العام الخطير الذي تستجيب له الدولة".

وبعد اجتماعه مع بوخ، قال مارلاسكا إن زيارته لبرشلونة كانت "أولاً وقبل كل شيء" للاعتراف "بالتكلفة الشخصية العالية" للشرطة، وقال "التنسيق بين قوات الشرطة أمر استثنائي"، "لا يهم لون الزي الرسمي ، ولكن الأهم الإستعداد لضمان حقوق المواطنين".

ويوم الجمعة الماضي، ألقى حشد من المتظاهرين الحجارة على رجال الشرطة، وسحبوا صناديق القمامة الكبيرة إلى وسط شارع رئيسي بالمدينة وأضرموا فيها النار وهاجمت سيارات الشرطة المتظاهرين، لكنها فشلت في دفع الناس إلى العودة للأرصفة.