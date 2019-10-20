عاودت أسعار الذهب، ارتفاعاتها اليوم بقيمة جنيه في أسواق المال بداية التعاملات الصباحية مقارنة بالأمس، ليباع عيار 24 بـ 779 جنيهًا، مقابل 778 جنيهًا أمس.

وسجّل عيار 21 قيمة 681 جنيهًا، وبيع عيار 18 بـ 584 جنيهًا، وسجّل جنيه الذهب 5 آلاف و455 جنيهًا.