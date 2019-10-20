أبدى الممثل السوري يوسف الخال، في تغريدة له عبر تويتر، تأييده للمظاهرات الجارية في لبنان.

وغرد الخال قائلا: "1975 حرب الطوائف.. 1990 حرب على الطائف.. 2005 حرب مع الطائف.. 2020 حرب على الطوائف، لبنان يثور.. لبنان ينتفض".

وشهد لبنان مظاهرات شعبية ضخمة، احتجاجًا على الإجراءات التقشفية، وفرض الحكومة حزمة جديدة من الضرائب، منها متعلق بالاتصالات "على تطبيق واتسآب"، على الرغم من تراجع الحكومة عن تطبيق الرسوم الأخيرة.

ووقعت مناوشات متفرقة، منذ ظهر الجمعة، في وسط العاصمة بيروت، بين المحتجين وقوات الأمن، بالقرب من مقر الحكومة.