قال الشاعر عنتر هلال، إنه يعكف حاليًا على مشروعين جديدين، أحدهما بالتعاون مع إحدى شركات الإنتاج الموسيقي، بشأن إعادة إنتاج أغاني الفلكلور الشعبي بشكلٍ مختلف، والعمل على إحيائه مُجددًا، لأن الأجيال الجديدة علاقتها ليست قوية بهذا الفن.

وأضاف هلال، لـ"الوطن"، أن المشروع الآخر مُتعلق بكتابة ديوان شعر بالعامية، يحمل اسم "مسدسيات عنتر هلال"، ومن المُقرر طرحه، خلال الفترة القليلة المُقبلة، في نسختين مكتوبة ومسموعة، عبر الـ"فلاشات"، متوقعًا أن يُحدث هذا الديوان نقلة كبيرة في شعر العامية، فور طرحه للجمهور.

ويحتفل عنتر هلال، بنجاح أغنيته الأخيرة "آه يا حنان" للفنان مصطفى حجاج، والتي طُرحت مؤخرًا ضمن ألبومه الجديد "هتزهزه"، والتي أثارت جدلًا واسعًا فور طرحه، وتساءل الكثير عن "حنان" وعلاقتها بالأغنية.

كان هلال، قال في تصريحات سابقة، لـ"الوطن"، إن تساؤل الجمهور عن مدى علاقة "حنان" بالأغنية، أمرٌ طبيعي لكن "آه يا حنان"، كلمة حققت تداولًا كبيرًا خلال الأشهر القليلة الماضية، عبر يوتيوب إذ إن هناك شابًا سعوديًا، يُلقب بـ"أسير الأحزان" يُغني لعشيقته، والتي تحمل اسم "حنان" من داخل سيارته بطريقة غريبة وطريفة.

وأضاف أن صُنّاع الأغنية رأوا إمكانية استغلال كلمة "آه يا حنان" بصوت صاحبها الأصلي، دون إحداث أي تغييرات: "رفضنا الاستعانة بأي شخص، يُشدو بهذه الكلمة، وحرصنا على الاستفادة من النجاح التي حققتها على مدار الشهور الماضية، في الأغنية الجديدة".