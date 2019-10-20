قتل 9 أشخاص، على الأقل، في إطلاق نار على الحدود بين شطري كشمير، بحسب ما ذكر مسؤولون، ما يرفع حصيلة القتلى في الأيام الأخيرة مع تخفيف نيودلهي حظرا للتجول وقيودا على الاتصالات مفروضة في الإقليم المضطرب منذ أكثر من شهرين.

وتصاعد التوتر بين الهند وباكستان الغريمين النوويين بعد أن ألغت الهند الحكم الذاتي للشطر الذي تسيطر عليه في كشمير في الخامس من أغسطس الماضي، وفرضت قيودا على الحركة والاتصالات لقمع الاضطرابات.

وتبادل مسؤولو البلدين اتهامات بإطلاق قذائف الهاون على خط المراقبة الذي يمثل الحدود الفعلية بين شطري كشمير الواقعة في الهيمالايا.

وقال المتحدث باسم الجيش الهندي راجيش كاليا، لـ"فرانس برس"، إن جنديين ومدنيا قتلوا وأصيب 3 أشخاص آخرين في إطلاق نار استفزازي قامت به باكستان، مؤكدا أن عدة منازل دُمرت في الهجوم فيما نقل 3 مدنيين إلى مستشفيات لتلقي العلاج.