أيدت محكمة النقض حكم السجن المؤبد لـ5 محكوم عليهم في قضية "داعش القاهرة"، التي أدانت فيها محكمة الجنايات المحكوم عليهم.

ورفضت المحكمة طعن المحكوم عليهم على حكم الجنايات بإدانتهم، وبذلك يكون حكم الجنايات نهائيًا باتًا غير قابل للطعن عليه مرة أخرى.

وكان المحكوم عليهم يطالبون محكمة النقض بقبول طعنهم وإعادة محاكمتهم، غير أنَّ محكمة النقض رفضت الطعن، وأيدت الحكم الصادر بحقهم بعد نظر الطعن في عدة جلسات.

يشار إلى أنَّ محكمة الجنايات عاقبت المتهمين في القضية بالسجن المؤبد، وطعن 5 منهم على الحكم أمام محكمة النقض قبل أنَّ تقضي النقض برفض طعنهم.

ونسب للمحكوم عليهم في القضية اتهامات تتعلق بالانضمام لجماعة إرهابية تعمل على منع مؤسسات الدولة من مباشرة عملها، والتواصل مع جماعة إرهابية خارج البلاد والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة.