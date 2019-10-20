ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن حريقا هائلا نشب في مصفاة عبادان للنفط والتي كانت أكبر مصفاة على مستوى العالم، جنوب إقليم الأهواز، ما تسبب في تصاعد سحب الدخان، بحسب المقاطع التي انتشرت عبر مواقع التواصل.

ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، نقلا عن دائرة العلاقات العامة لمصفاة عبادان، فإن الحريق نشب، صباح اليوم، في قناة أنابيب إخلاء مخلفات النفط الخام، دون معرفة الأسباب، حسبما أفادت "قناة العربية".

وأكدت الوكالة أنه جرت السيطرة على الحريق في غضون 5 دقائق، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات خطيرة. وأضافت أن وحدة سلامة مصفاة عبادان تحقق في سبب الحادث، الذي لم يؤدِ إلى توقف العمل والإنتاج.