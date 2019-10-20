صور.. محافظ أسيوط يتفقد أقسام وورش المدرسة الزخرفية

تفقد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط اليوم مدرسة أسيوط الثانوية الزخرفية العسكرية بحى غرب وذلك للوقوف على سير العملية التعليمية وتفعيل التدريب العملى للطلاب بورش المدرسة المختلفة وتفعيل مبادرة ربط التعليم الفنى بسوق العمل.

رافقه خلال الجولة المهندس نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد وصلاح فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم والعقيد محمود صبحى المستشار العسكرى للمحافظة والدكتور محمد السيد وكيل المديرية ومحمد النمر مدير عام ادارة التعليم الفنى ومحمد البشير رئيس حى غرب.

بدأ المحافظ جولته بتفقد أقسام مدرسة أسيوط الثانوية الزخرفية والتى تتكون من 40 فصل دراسى وتتكون من 8 أقسام رئيسية لمختلف الصناعات والحرف حيث تابع المحافظ سير العمل بورش تصنيع النسيج وتدريب الطلاب على صناعة النسيج من خلال الماكينات الحديثة كما تابع اقسام نجارة الاثاث والتطعيم والماركترى وخرط الخشب واستمع الى شرح لاهم مصنوعات القسم من تصنيع الاثاث المدرسى بواسطة الطلاب والمعلمين كما تابع العمل بقسم تشكيل المعادن وقسم الحديد المشغول واللحام والانشاءات المعدنية وقسم الزخرفة والاعلان والتنسيق كما زار عيادة التأمين الصحى بالمدرسة والتى تقدمها خدماتها للطلاب والمعلمين بالمدرسة.

وأصدر المحافظ تعليماته خلال الجولة بالاستعانة بطلاب المدرسة الزخرفية فى تجميل وتطوير ميدان المحطة ورسم الجداريات فضلا عن استغلال بقايا الحملات المكيانيكية من أخشاب وخردة حديدية فى تصنيع الألعاب والمقاعد الخشبية وتوزيعها على الحدائق والمستشفيات والأحياء فضلا عن استكمال أعمال تطوير الشوارع والميادين واستكمال أعمال الدهانات والكهرباء وإصلاح البرجولات الخشبية وتطوير الحدائق والمتنزهات.