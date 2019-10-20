تستعد الدكتورة زينب نور، المدرس بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، لافتتاح معرضها الجديد "يارو الحجر" بجاليري قرطبة بالمهندسين الأحد القادم 27 أكتوبر 2019 الساعة السابعة مساء و يستمر حتى 12 نوفمبر 2019.

عن المعرض، قالت زينب نور لـ "الوطن" أن معرض "يارو والحَجَـر" أنه يضم 30 لوحة ، وكلمة "يارو" عند المصري القديم هى الجَنة أو "حقول أوزير"، فعقيدة البعث والخلود هى العقيدة التى بنيت على ضفافها الحضارة المصرية القديمة، والمعرض محاولة لتأمل التباين البصري بين البناء الروحي والجدار الحَجَري العتيق الذى حَفر عليه المصري القديم رموزه وأفكاره التى مثلت الطريق إلى "يارو".

وأضافت: "ورغم أن كل لقطة تم اختيارها تمثل عملاً فنياً قائماً بذاته منفذ بتقنية الأكريلك على أسطح صلبة مجهزة، ومع ذلك فيمكن للمتلقى الربط بين هذه الأعمال بصرياً، كما يمكن أيضاً توظيف مثل هذا التصور البصري في التصميمات الجدارية المعاصرة وبنفس التقنية المستخدمة".