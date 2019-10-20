شهد شارع العيد بمدينة طوخ في محافظة القليوبية، بعد ظهر اليوم، انهيار منزل مكون من 4 طوابق دون خسائر بشرية، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء طارق عجيز، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد فوزي عبد ربه، مأمور مركز طوخ، بانهيار منزل قديم بطوخ. انتقل محمد خيري، رئيس مدينة ومركز طوخ وقوات الشرطة، والنقيب محمد رجب رئيس وحدة الحماية المدنية بطوخ، لموقع المنزل. وتبين أن منزل قديم وخالي من السكان، ومكون من 4 طوابق، وبدأت أجهزة مجلس المدينة والحماية المدنية في إزالة الأنقاض، والتأكد من سلامة المنازل المجاورة، حيث تبين عدم وجود خسائر بشرية أو تأثر في المنازل المجاورة

وقال محمد خيري، رئيس مدينة ومركز طوخ، إنه جرى تشكيل لجنة لمعاينة المنازل المجاورة للاطمئنان علي سلامة المنزل، مؤكدا أن المنزل خالي من السكان وتتردد عليه أسرة واحدة، كانت تقيم بصفة غير دائمه فيه، وتصادف عدم وجودهم أثناء الانهيار.