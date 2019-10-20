أكد الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة في الإسكندرية، اليوم، أنه بناء على تقرير القطاع الوقائي المركزي، فإنه لا توجد حالات التهاب سحائي وبائي بمحافظة الإسكندرية.

وقال"عثمان"، في بيان صادر، اليوم، إنه إيماءً إلى البلاغ الوارد للغرفة الوقائية في تمام الساعة الحادية عشر في مساء الاثنين الماضي من قبل أحد أولياء الأمور بمدرستي مصطفى النجار، ومدرسة صقر بالإسكندرية بوجود حالات بالمدرسة مصابة بالالتهاب السحائي، وعلى الفور جرى التوجه لجميع المستشفيات المشار إليها وتم العمل الميداني، حيث ثبت أنها جميعها شائعات وليس لها أساس من الصحة.

وزاد وكيل وزارة الصحة، أنه وجد أن الـ3 حالات نتائجهم سلبية الإصابة، بما فيها حالة الوفاة باسم كارما مصطفى عبدالعزيز التي كانت محجوزة بمستشفى الأطفال الجامعي، وجميع نتائج العينات ثبت سلبيتها للالتهاب السحائي، وحالة أخرى كانت محجوزة بمستشفى الأندلسية، تم عمل بذل للسائل النخاعي للتأكد من التشخيص، وذلك بعمل الفحوصات الخاصة، حيث ثبت أن الطفلة تعاني من التهاب بالمخ ناتج عن وجود فيروس معوي (entero virus)، أما باقى الفحوصات للبكتيريا والفيروسات الخاصة بالالتهاب السحائي كانت سلبية والطفلة في حالة جيدة وتحت العلاج والتشخيص النهائي لها ( التهاب دماغي فيروسي غير معدي )، والحالة الثالثة باسم كرما إبراهيم والتي كانت محجوزة في مستشفى مبرة العصافرة ثم مستشفى الوطنية، وانتقلت إلى مركز الإسكندرية لطب الأطفال، وخرجت يوم 8/10 في حالة جيدة ولا تشكو من أي أعراض.

وأشار إلى أنه جرى تنظيم ندوات توعوية لدحض الشائعات بالمدارس وطمأنة أولياء الأموربهذه المدارس وندوات تثقيفية، والتواصل مع الإعلام من قبل مديرية الشؤون الصحية للرد على التساؤلات مع عمل توعية على القنوات المصرية والفضائيات، أما بالنسبة للحالة التطعيمية للمدارس التي تم زيارتها تم التأكد من تطعيم الأطفال ضد الالتهاب السحائي الوبائي.