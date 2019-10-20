اقتحم نحو 400 مستوطن إسرائيلى، اليوم، المسجد الأقصى المبارك، بشكل استفزازى، وتجولوا فى باحاته وسط حراسة مشددة من قِبل قوات الاحتلال. وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية فى القدس أن عمليات الاقتحام بدأت فى الصباح الباكر على شكل مجموعات متتالية. وكانت جماعات «الهيكل المزعوم» جددت، نهاية الأسبوع الماضى، دعواتها لتنفيذ اقتحامات واسعة لباحات المسجد، فى اليوم السابع من عيد العرش اليهودى.

ووفق دائرة الأوقاف الإسلامية، فقد بلغ عدد المستوطنين الذين اقتحموا الأقصى منذ بداية عيد العرش وحتى الخميس الماضى أكثر من 2700 مستوطن.

وتوافد آلاف المستوطنين إلى حائط البراق، الذى يحد المسجد الأقصى من الجهة الغربية، صباح اليوم، للاحتفال بما يسمى «عيد العرش» اليهودى. وقاموا بتأدية طقوس تلمودية، بعد دعوات وجهتها مجموعات الهيكل المزعوم للاحتشاد واقتحام المسجد.