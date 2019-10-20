لقى 3 جنود أمريكيين مصرعهم وأصيب 3 آخرون في ولاية جورجيا الأمريكية، اليوم، في حادث تعرّضت له مدرّعتهم، ولم يكشف الجيش تفاصيل عن طبيعة الحادث الذي فتح تحقيق لكشف ملابساته، واكتفى بالقول إنه وقع خلال تدريب في قاعدة فورت سيتورات في ولاية جورجيا.

وقال الجيش الأمريكي، في بيان، إن الحادث "شمل ستة جنود توفي ثلاثة منهم على الأثر، ونقل ثلاثة إلى مستشفى وين آرمي كوميونيتي لتلقي العلاج وتقييم إصاباتهم"، فيما أوضح قائد فرقة المشاة الثالثة الميجور جنرال طوني أجوتو "إنه يوم مفجع".

وينتمي الجنود الذين كانوا داخل مدرعة قتالية من نوع "برادلي" إلى لواء المدرّعات الأول.