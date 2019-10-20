بدأ ضباط المراقبة الجوية المصرية، في التوافد على مقر احتفالية اليوم العالمي للمراقب الجوي بمطار القاهرة الدولي، والذي يُقام هذا العام برعاية أحمد عبدالفتاح، رئيس مجلس إدارة نادي المراقبة الجوية، وهيثم حسن، عضو مجلس إدارة النادي.

يأتى ذلك فيما بدأت قاعة الحفل في استقبال ضيوف الاحتفالية من مختلف قطاعات الطيران المدني.

ويوافق اليوم العالمي للمراقب الجوي، 20 أكتوبر من كل عام، ويوافق ذكرى تأسيس الاتحاد الدولي لمراقبي الحركة الجوية في 20 أكتوبر 1961، إيمانا من الوحدة بأهمية وحيوية دور المراقب الجوي في تأمين سلامة وانسيابية الحركة الجوية بأجواء المطار.