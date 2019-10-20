عقد وزير الإسكان اجتماعاً مع شركات المقاولات المنفِّذة لمشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة «كابيتال بارك»، لمتابعة معدلات التنفيذ، بحضور قيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأكد الوزير، فى بيان، اليوم، أن مشروع الحدائق المركزية محل اهتمام ومتابعة من القيادة السياسية، وهو من أهم المشروعات الجارى تنفيذها بالعاصمة، وأهم العلامات المميزة بها، كما سيُسهم فى خلق بيئة وطريقة حياة جديدتين، وسيضفى قيمة كبيرة على المناطق المحيطة به، موضحاً أنه لأول مرة فى مصر يتم تنفيذ حدائق بهذا الحجم.

وشدد الوزير على سرعة الانتهاء من تنفيذ المشروع فى الوقت المحدد، بأعلى جودة، واستخدام أفضل الخامات وأجودها، وزيادة أعداد العمالة والمعدات بمواقع العمل، والبدء فى زراعة النخيل والأشجار المُثمرة، قائلاً: «أتابع سير العمل بالمشروع بشكل مباشر يومياً»، مؤكداً أنه سيتم صرف التدفقات المالية، بالتوازى مع حجم الأعمال الجارى تنفيذها، وسيتم تذليل جميع العقبات من أجل دفع معدلات الإنجاز.

وأوضح وزير الإسكان أنه تم تشكيل مجموعة عمل متكاملة للإشراف على تنفيذ مشروع الحدائق المركزية بالعاصمة، ومتابعة جميع النواحى الفنية والمالية والإدارية، وغيرها من أجل تذليل جميع العقبات، مشيراً إلى أنه يتم التواصل مع جميع الشركات المنفذة من أجل دفع معدلات الإنجاز.

وأشار إلى أن الحدائق المركزية بالعاصمة ستكون بطول أكثر من 10 كم، وبمساحة نحو ألف فدان، ما يجعلها من أكبر الحدائق حول العالم، وهى حدائق تحترم الطبيعة الطبوغرافية للمكان، وتتناغم مع النظام البيئى العام، وستوفر مناطق ترفيهية بمعايير عالمية، ويسهل الوصول إليها عن طريق شبكة متكاملة من ممرات المشاة والدراجات، وسيتمتع بها جموع المصريين من مختلف شرائح المجتمع.