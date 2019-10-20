قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حجز الطعن المقام من وائل غالي المحامي، ضد وزراء الزراعة والداخلية والعدل وآخرين، لإلزامهم بوقف إعلان نتيجة المرشحين لانتخابات الجمعية العامة للائتمان الزراعي متعددة الأغراض وإلغاء هذه النتيجة للنطق بالحكم في جلسة 24 نوفمبر المقبل.

وتسلمت، أمس، المحكمة تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الذى انتهى إلى قبول الدعوى شكلا وفي الموضوع إلغاء قرار لجنة انتخابات الجمعية العامة للائتمان الزراعي متعددة الأغراض وما يترتب على ذلك من آثار ودعوة الجمعية العمومية العامة للانعقاد وانتخاب مجلس إدارة جديد.

وفي نهاية الدعوى طالب الطاعنون بقبول الطعن شكلا ووقف إعلان نتيجة المرشحين لانتخابات الجمعية العامة للائتمان الزراعي متعددة الأغراض، التي أجريت بتاريخ 20/12/2017، وإلغاء هذه النتيجة فيما تضمنه من عدم إدراج أسماء الطاعنين ضمن المرشحين الفائزين وما ترتب علي ذلك من آثار على أن ينفذ الحكم بمسودته ودون إعلان وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وفي الموضوع بإلغاء إعلان نتيجة المرشحين لانتخابات الجمعية العامة للائتمان الزراعي متعددة الأغراض التي أجريت بتاريخ 20/12/2017 وإلغاء هذه النتيجة فيما تصمنه من عدم إدراج أسماء الطاعنين ضمن المرشحين الفائزين وما ترتب على ذلك من آثار على أن ينفذ الحكم بمسودته ودون إعلان وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.